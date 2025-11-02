Corbo: “Il Napoli è perseguitato dagli infortuni, Conte ama attribuirsi miracoli”

Antonio Corbo, giornalista del quotidiano La Repubblica, ha detto la sua sul pareggio di ieri del Napoli contro il Como per 0-0, parlando anche della situazione infortuni della squadra Partenopea, nel suo consueto editoriale. Di seguito, ecco le sue parole: “Il Napoli è perseguitato dagli infortuni, come da mesi é noto. Si ferma Gilmour, si perde il conto degli infortuni muscolari, Conte non si sorprende più. Infila Elmas rinviando alla fine la sostituzione naturale: forse Lobotka non è ancora pronto per giocare un’ora, si vedrà negli ultimi minuti, ci sarà magari con il Bologna. La ripresa suona con una sveglia: Elmas inadatto in copertura si renderà utile con il passare dei minuti, sempre più spigliato nella costruzione. Questo pareggio ha una doppia lettura: è amaro, è una frenata, è la perdita di due punti. Ma sono ingiustificate critiche e delusioni. Conte ama attribuirsi miracoli: con la squadra non a pieno regime, i 22 punti ed il primo stagionale lo sono davvero. Qualsiasi squadra sarebbe crollata sotto il peso di tanti infortuni. Forse il tema è un altro: perché si registrano dalla primavera scorsa con l’affannato finale per lo Scudetto, perché si ripetono quest’anno. Nessuno lo dice, forse nessuno cerca le cause. Conte si assume responsabilità forse non sue, con dignità nasconde gli effetti di sfortuna o guasti. Fa volare sempre alto il Napoli, nonostante tutto“.