Chiariello: “Chi affermava che De Bruyne fosse un problema, non ne capisce di calcio”

Il Napoli contro il Como ha conquistato uno scialbo 0-0 privo di occasioni nitide da gol.

Il giornalista locale Umberto Chiariello, durante il programma “Campania Sport” si è soffermato sulla prestazione degli Azzurri e sull’assenza del belga Kevin De Bruyne: “Da oggi si verifica che tutti coloro che dicevano che a Conte è stato tolto un problema con De Bruyne, capiscono veramente di calcio poco, molto poco. Perché a Napoli oggi la luce era totalmente spenta, perché questo centrocampo muscolare, un Napoli che fisicamente è anche superiore al Como, ha i giocatori che hanno corso di più, ma hanno corso a vuoto. Se andiamo a guardare il fine partita, McTominay ha fatto 11 chilometri, Anguissa più di 10, ma quante palle hanno giocato? Pochissime. In realtà il Napoli con il centrocampo con Gilmour in regia, che è tutt’altro che un regista, il regista stava dall’altra parte, Perrone, quello sì che è un regista… ebbene il Napoli oggi non ha prodotto praticamente quasi niente. Ha saputo difendere bene di reparto, di squadra, non concedendo i tiri al limite molto pericolosi dei lariani, perché hanno quel Nico Paz che non perdona“.