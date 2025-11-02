Caos a Firenze: Pioli non si dimette e la società riflette sul da farsi

Momento veramente complicato nella recente storia della Fiorentina.

In campionato i risultati sono pessimi e la squadra dopo 10 giornate è in coda alla classifica con solo 4 pareggi e nessuna vittoria all’attivo.

Dopo la ricca campagna acquisti la squadra affidata a Pioli non ha finora mostrato un gioco convincente.

Il primo forte segnale di un ambiente in piena crisi sono state le dimissioni dell’altro giorno del DS Pradè.

Questo pomeriggio al Franchi si aspettava l’ennesima occasione per provare ad invertire la rotta, invece è arrivata – nonostante il buon finale di gara – un’altra sconfitta, stavolta contro il Lecce.

Scoramento e fischi dagli spalti e posizione dell’allenatore Pioli appesa ad un filo.

Su tale aspetto novità dal collega esperto di mercato Schira che, dal proprio profilo X, dettaglia di una Fiorentina che probabilmente “sperava” nelle dimissioni del tecnico.

Difficile un passo indietro di Pioli, ed ecco le due strade alternative: esonero (il tecnico ha un ricco contratto di 3,2 milioni a stagione fino al 2028) oppure tentativo di accordo con ricca buonuscita.

Entrambe le opzioni, onerose per le casse viola, necessitano dell’approvazione del presidente Comisso.

Per il sostituto si è fatto il nome di Vanoli, che non scalda la piazza. Probabile l’impiego ad interim del tecnico della primavera Galloppa, in attesa di decidere il nuovo allenatore con il DS che nel frattempo dovrà subentrare.