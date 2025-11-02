Calamai: “Attenzione alla Juventus di Spalletti, Napoli così così”

Luca Calamai, giornalista di Tuttomercatoweb, dice la sua sulla vittoria della Juventus contro la Cremonese (la prima di Luciano Spalletti sulla panchina dei bianconeri) e il pareggio interno del Napoli contro il Como, nel suo consueto editoriale. Ecco le sue parole: “E’ presto per parlare di amore a prima vista, ma di sicuro il matrimonio tra Spalletti e la Juve è iniziato nel migliore dei modi. Vincere contro questa Cremonese non é un esercizio semplice. Tre punti preziosi dopo quelli conquistati contro l’Udinese. In campo si sono viste cose nuove, da sviluppare certo, ma interessanti. Un ottimo punto di partenza. Il tecnico di Certaldo ha accettato un contratto capestro (otto mesi e rinnovo condizionato dai risultati) perché ha una voglia matta di tornare in panchina. Dopo la delusione con la Nazionale ha la volontà di spaccare il mondo. Parlare di Scudetto il giorno della sua presentazione poteva essere una scelta pericolosa. Ma la Juve di Cremona, la prima di Luciano, può pensare senza arrossire al titolo. Aspettando Yildiz c’è già una base importante: un Vlahovic carico a pallettoni e un gruppo che dimostra di avere fame e buone idee. Avviso ai naviganti: chi pensa di poter vincere lo Scudetto non perda di vista la nuova Juve: garantisce il nuovo Spalletti. A proposito di lotta Scudetto c’è un Napoli che ha perso identità a causa dei tanti infortuni. Il para rigori Milinkovic-Savic regala altri punti d’oro alla squadra di Conte. Senza la prodezza su Morata il Como avrebbe potuto sbancare il Maradona. E’ un Napoli così così. Fatico a pensare che la creatura di De Laurentiis possa portare avanti a cento all’ora la voglia di vincere un altro Scudetto e il desiderio di andare fino in fondo in Champions. Il rischio è di restare a metà del guado su entrambi i fronti“.