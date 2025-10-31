Ziliani polemico su X: “Spalletti alla Juventus, un contratto alla Mazzarri”

Il giornalista Paolo Ziliani dice la sua sul suo profilo X riguardo Luciano Spalletti, diventato oggi il nuovo allenatore della Juventus. Ecco le sue parole: “Dunque Luciano Spalletti ha firmato: sarà il nuovo allenatore della Juventus fino al 24 maggio, data dell’ultima giornata di campionato. Dopodiché a patto di aver centrato la qualificazione Champions scatterà, se il club si riterrà pienamente soddisfatto, il rinnovo del contratto per le successive due stagioni e cioè fino al 30 giugno 2028. Questa è la cornice, non proprio lusinghiera, in cui l’ex CT della Nazionale ha accettato di incastonarsi. Un contratto alla Mazzarri, per capirci, in cui non si capisce chi fosse più disperato al momento della firma: il club giunto al suo secondo cambio di panchina in meno di nove mesi, oppure il tecnico toscano con l’immagine uscita a pezzi dalla rovinosa esperienza azzurra che ha messo l’Italia sull’orlo della possibile terza mancata qualificazione a un Mondiale“.

Messaggio ai naviganti. Il biennale di Spalletti scatterà se la Juventus andrà in Champions: tutti sono pregati di dare la massima collaborazione

L'accordo raggiunto tra club e allenatore, non proprio lusinghiero per l'immagine dell'ex c.t., prevede il 4° posto (che i media danno…