Troise: “Rrahmani verso la titolarità, Lobotka sarà convocato”

Scritto da:
Alessio Grossi
-
fonte foto: Instagram @amir_rrahmani13

Novità importanti riguardo la partita di domani tra il Napoli e il Como. Come riportato dal giornalista del Corriere Della Sera, Ciro Troise sul suo profilo X, Conte ritroverà tre giocatori per la partita di domani, ovvero Rrahmani, Lobotka e Lang. Il centrale kosovaro si è fatto male a inizio settembre durante la pausa per le Nazionali e non gioca dalla partita contro il Cagliari, il 30 agosto: domani dovrebbe tornare in campo dal primo minuto. Lobotka, invece, è uscito dal campo nella partita contro il Genoa il 5 ottobre a causa di un problema agli aduttori. Infine, Lang ha sentito un dolore alla coscia durante l’ultima partita giocata contro il Lecce. Sia lui che Lobotka dovrebbero finire nella lista dei convocati, ma difficilmente giocheranno dal primo minuto a differenza di Rrahmani. Di seguito il post di Troise:

Articolo precedenteUFFICIALE – Nuova membership del Napoli: arriva SONO NAPOLETANO, la community dei tifosi
Articolo successivoAndreazzoli: “Spero che alla Juventus Spalletti faccia vedere quello che ha sempre dimostrato”

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE