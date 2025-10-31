Troise: “Rrahmani verso la titolarità, Lobotka sarà convocato”

Novità importanti riguardo la partita di domani tra il Napoli e il Como. Come riportato dal giornalista del Corriere Della Sera, Ciro Troise sul suo profilo X, Conte ritroverà tre giocatori per la partita di domani, ovvero Rrahmani, Lobotka e Lang. Il centrale kosovaro si è fatto male a inizio settembre durante la pausa per le Nazionali e non gioca dalla partita contro il Cagliari, il 30 agosto: domani dovrebbe tornare in campo dal primo minuto. Lobotka, invece, è uscito dal campo nella partita contro il Genoa il 5 ottobre a causa di un problema agli aduttori. Infine, Lang ha sentito un dolore alla coscia durante l’ultima partita giocata contro il Lecce. Sia lui che Lobotka dovrebbero finire nella lista dei convocati, ma difficilmente giocheranno dal primo minuto a differenza di Rrahmani. Di seguito il post di Troise:

Rrahmani verso il rientro in campo dal primo minuto, convocati Lobotka e Noa Lang @Iamnaples — Ciro Troise (@CiroTroise) October 31, 2025