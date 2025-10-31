SKY – Le probabili di Napoli – Como: Rrahmani torna titolare?

Il Napoli si prepara ad affrontare il Como in casa domani, per cercare di ottenere la terza vittoria consecutiva in campionato dopo quelle contro Inter e Lecce. Non è una partita facile per gli uomini di Conte, visto che il Como di Fabregas è attualmente al quinto posto in classifica, trascinato dalle giocate di Nico Paz. La redazione di SKY Sport ha dato alcuni aggiornamenti sulle probabili formazioni delle due squadre per la partita di domani. Dopo averli fatti riposare contro il Lecce, Conte dovrebbe far giocare dal primo minuto Spinazzola, McTominay, Neres e Hojlund: quest’ultimo si prepara al ritorno da titolare dopo 4 partite tra tutte le competizioni. Attenzione anche a Rrahmani che è rientrato dall’infortunio, ed è favorito su Buongiorno per un posto da titolare domani: a completare la coppia dei centrali dovrebbe esserci Juan Jesus. Titolarità in vista anche per Milinkovic-Savic, Gilmour, Anguissa e Politano, mentre Lobotka potrebbe essere convocato e partire dalla panchina. Per quanto riguarda il Como, Fabregas si affiderà a Douvikas per l’attacco: il greco ha vinto il ballottaggio con Morata. Dietro a lui ci sarà molto probabilmente Nico Paz, affiancato da Jesus Rodriguez a sinistra, e Vojvoda a destra. In porta dovrebbe esserci Butez, mentre in difesa spazio a Valle, Kempf, Diego Carlos e Posch. La coppia di centrocampisti dovrebbe essere Perrone-Da Cunha.