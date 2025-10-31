Napoli – Como: curiosità e statistiche

Inizia domani la 10a giornata di Serie A con tre anticipi, tra cui quello delle 18 che vede il Napoli impegnato in casa contro il Como di Fabregas. La squadra di Conte è in cerca di continuità dopo le due vittorie contro l’Inter e il Lecce, mentre i lariani sono in ottima forma e si trovano al quinto posto in classifica, con una sola sconfitta finora in campionato (1-0 contro il Bologna il 30 agosto). Di seguito, ecco alcune curiosità e statistiche proposte dalla Lega Serie A riguardo la partita di domani.

-Il Napoli ha perso solo 2 partite in Serie A su 24 contro il Como e ne ha vinte 18. Solo l’Inter ne ha vinte di più in Serie A contro i lariani (19).

-Il Napoli non perde in casa in Serie A dall’8 dicembre 2024 (Napoli-Lazio 0-1): dopodiché, 12 vittorie e 3 pareggi. E’ la striscia aperta di imbattibilità casalinga più lunga nella competizione.

-Il Como è a 16 punti in classifica dopo 9 giornate, 7 punti in più rispetto alla passata stagione (nella Serie A 2024/25 erano a 9 punti dopo 9 partite).

-Il Como ha pareggiato 3 delle ultime 5 trasferte in Serie A, tra cui le ultime due. Il club lombardo non pareggia tre gare esterne di fila in Serie A da ottobre-novembre 1986.

-Il Napoli e il Como hanno registrato il possesso palla più alto finora in questa Serie A (60.3% Napoli, 59,4% Como). Inoltre, il Como è la squadra con più recuperi offensivi finora in questa Serie A (72), 26 in più del Napoli (46).

–Vanja Milinkovic-Savic ha parato 5 degli ultimi 9 rigori affrontati in Serie A: dall’inizio della scorsa stagione, solo il portiere del St. Pauli, Nikola Vasilji, ha parato più rigori del portiere serbo (Vasilji 6, Milinkovic-Savic 5).

-Dalla stagione 2006/07 in poi, solo due portieri del Napoli hanno parato più di un rigore in un singolo campionato: Alex Meret (2 nelle stagioni 2023/24 e 2024/25) e Morgan De Sanctis (3 nella stagione 2009/10).

–Anguissa ha segnato 3 gol in casa finora in campionato, eguagliando il suo record personale delle stagioni 2022/23 e 2024/25: come centrocampista, solo Nico Paz ha segnato più gol in casa in questa Serie A (4). Inoltre, Anguissa è il centrocampista ad aver segnato più gol di testa (5) dall’inizio della Serie A 2024/25.

-I 4 gol di Douvikas con la maglia del Como in questo campionato sono stati segnati tutti al Sinigaglia. Domani, l’attaccante greco potrebbe segnare per la seconda gara consecutiva: non accade da novembre 2024, quando giocava in Liga con la maglia del Celta Vigo. Douvikas non segna in trasferta nei Big 5 Campionati Europei dal 10 novembre 2024 (Betis Siviglia-Celta Vigo 2-2).