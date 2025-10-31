Andreazzoli: “Spero che alla Juventus Spalletti faccia vedere quello che ha sempre dimostrato”

Aurelio Andreazzoli, ex allenatore dell’Empoli ed ex collaboratore tecnico dell’Udinese e alla Roma (all’epoca allenate da Luciano Spalletti), ha rilasciato un’intervista al quotidiano Tuttosport in cui ha parlato proprio di Spalletti, diventato oggi il nuovo allenatore della Juventus. Ecco le parole di Andreazzoli: “Io mi auguro che Luciano faccia vedere quello che ha sempre dimostrato. Lui riesce costantemente a imprimere il suo marchio. Dunque la sua mano si vedrà sin da subito. Per i dettagli, per andare nel particolare servirà comunque tempo. Sono i più difficili da curare. Ma inciderà subito, andando poi ad affinare i particolari: sono quelli che fanno la differenza a lungo andare, come a Napoli. Il tatuaggio del Napoli neanche è da commentare. Ma l’ambiente gli sta vicino: un elemento semplice. Come un’addizione: c’è una squadra e ci sono delle dinamiche, anche dettate dal tempo. Si mettono insieme e si prova a tirare fuori il massimo. Non ho alcun dubbio sul fatto che Spalletti possa interpretare al meglio la missione. Questo è il suo lavoro. Le battute sul tatuaggio dello Scudetto con il Napoli sono delle scemenze. Allora mettiamoci a commentare anche come si veste un allenatore. Di cosa parliamo? Mi auguro non vengano considerate. Che si valuti il lavoro sul campo. Basta dargli tempo“.