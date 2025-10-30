Zoff: “Maradona è stato unico, un artista! Su Spalletti…”

Dino Zoff, ex portiere del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli per parlare di Maradona e di Spalletti. Ecco cosa ne pensa:

“Alla Juventus è mancata una linea, rifare le squadre non è così semplice, con la concorrenza delle squadre non si riesce a mettere in campo quello che uno vuole. Vediamo se la Juventus può ritornare, con Spalletti, a lottare per lo scudetto. Camarda? Sbagliare un rigore è la normalità, succede a tutti i livelli, lui è giovane e si è preso la responsabilità di calciare un rigore così e non è semplice. Giocare molto aumenta gli infortuni, è quello che pesa ai calciatori. Maradona è stato unico, è stato il calcio dell’artista supremo e non ha confronti con nessuno”.