Starace: “Maradona? Una volta mi chiamò da Dubai. Spogliatoio? Mazzocchi il più divertente”

Scritto da:
Elia Falco
-
SOCIAL - Starace: "Tre punti e un viaggio che è già valso il sorriso!"
fonte foto: Instagram @starace.t

Tommaso Starace, storico magazziniere del Napoli, ha rilasciato un’intervista alla trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Si è parlato a proposito del “compleanno” di Maradona, oltre che di alcuni retroscena dello spogliatoio degli azzurri. Di seguito, le sue parole.

“Con Diego avevo un rapporto bellissimo, quando venne a Napoli mi disse ‘sei l’unico che con me non ha voluto guadagnare’, parliamo di un uomo meraviglioso. L’ho sempre sentito, ricordo quando viveva a Dubai, dopo uno Juventus-Napoli mi chiamò e volle fare i complimenti a tutta la squadra. Nella stagione ci sono dei momenti di difficoltà, bisogna capire i momenti, quando si può scherzare e quando no. Il più divertente dello spogliatoio è Pasquale Mazzocchi, un napoletano vero, un ragazzo socievole, è un bravo ragazzo come tutti quelli che ci sono all’interno del gruppo di Conte. Vincere è sempre bello, non ho uno scudetto preferito, quando si vince è una gioia immensa. Il quarto scudetto è stato pazzesco, la sfilata sul pullman a via Caracciolo è stata un’emozione enorme, indimenticabile. Sono andato a Lecce a vedere la partita perché sentivo il bisogno di stare vicino alla squadra e ho voluto farlo da tifoso. Spalletti alla Juventus? Gli allenatori e i calciatori vanno e vengono, ricorderò per sempre quello che ha fatto per il Napoli, gli auguro le migliori fortune per il futuro”.

Articolo precedenteL’artista Jorit ha rivelato un altro calciatore che farà parte del suo Murale all’esterno del Maradona: scopriamo di chi si tratta
Articolo successivoLo storico massaggiatore Carmando: “Sentire la voce di Diego mi emoziona ancora oggi. Nessuno gli è stato vicino…”

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE