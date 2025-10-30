Maradona, la Banca centrale argentina emette una moneta che celebra il gol del secolo. I dettagli

La BCRA, ovvero la Banca Centrale della Repubblica Argentina, ha emesso una moneta d’argento commemorativa di Diego Armando Maradona. Questa, celebra il gol del secolo, siglato dal fuoriclasse all’Inghilterra nel corso del Mondiale del 1986 e fa parte di un più ampio programma per i Mondiali del 2026. Nella moneta, è disegnato uno schema che traccia la straordinaria azione con cui Maradona sbaragliò gli inglesi. Di seguito, ecco quanto si legge sul sito ufficiale della BCRA.

La Banca Centrale della Repubblica Argentina (BCRA) ha emesso una moneta d’argento commemorativa dedicata alla Coppa del Mondo FIFA 2026, il cui motivo principale è uno schema della leggendaria giocata del secondo gol argentino contro l’Inghilterra in Messico 1986, considerato il migliore nella storia della Coppa del Mondo. Nel 2026 saranno 40 anni da quel traguardo sportivo. Questa emissione fa parte del Programma di Monete Commemorative Internazionali della Coppa del Mondo FIFA 2026TM. La BCRA ha già partecipato a questo programma con il conio di monete nelle Coppe di Germania 2006, Sudafrica 2010, Brasile 2014, Russia 2018 e Qatar 2022, in cui l’Argentina è stata incoronata campione del mondo. A queste emissioni si aggiunge ora la nuova moneta commemorativa dei Mondiali di Calcio 2026 che per la prima volta si terrà in tre Paesi: Stati Uniti, Canada e Messico.

Il disegno di questa moneta commemorativa, nella parte centrale del dritto, presenta un pallone che attraversa la moneta, come allegoria della passione per il calcio, mentre sull’arco superiore è incisa la legenda REPUBBLICA ARGENTINA, e su quello inferiore, FIFA WORLD CUP 2026TM. Sul rovescio è esposto lo schema del gol del 1986, dove si osserva la traiettoria della grande giocata: il suo percorso verso la porta e gli avversari che ha eluso fino a quando non ha segnato il gol. Sempre al rovescio, nel cerchio centrale del campo di gioco c’è il valore nominale simbolico di $10 e nell’esergo è presentato l’anno di zecca 2025. Sull’arcata superiore si legge BANCA CENTRALE DELLA REPUBBLICA ARGENTINA e su quello inferiore, COPPA DEL MONDO FIFA 2026TM. La moneta è realizzata in argento 925, ha un bordo scanalato, un peso di 27 grammi e un diametro di 40 mm. L’emissione per il mercato interno è di 2.500 unità. Inoltre, sono state coniate monete d’oro di design simile che saranno scambiate a livello internazionale. Il progetto è stato realizzato dalla Strategic Planning Management – Numismatic Issues Sub-Management del BCRA del Tesoro ed è stato coniato dalla Fábrica Nacional de Moneda y Timbre – Zecca Reale di Spagna.