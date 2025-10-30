Il Mattino – Napoli, il racconto della festa di Halloween. Assente solo De Bruyne che ha però mandato un messaggio

Ieri, il Napoli ha trascorso una serata di svago. I calciatori, hanno infatti organizzato una festa di Halloween, fortemente voluta da Giovanni Di Lorenzo. Questo, può essere un modo per compattare ulteriormente il gruppo. Di seguito, ecco quanto riportato a proposito da Il Mattino.

“Dopo la notte horror di Eindhoven, serviva ritrovarsi. In campo il Napoli ha raddrizzato subito la rotta, fuori sta provando a creare una nuova identità. Una prova è la festa per Halloween organizzata ieri sera a Santa Lucia dalla squadra: voluta fortemente da capitan Di Lorenzo e con soli i calciatori invitati nel giorno di pausa concesso da Conte. Una serata insieme, un modo per staccare la spina per tre o quattro ore al massimo senza ingerenze di alcun tipo, accompagnata da sushi e piatti in linea con l’alimentazione già prevista. Insomma, quello che ha chiesto anche Conte ai suoi. Di diventare gruppo. L’allenatore e lo staff non c’erano, di questo gruppo Antonio si fida. Tutti presenti i calciatori. Alla festa di Santa Lucia mancava solo Kevin De Bruyne, operato in Belgio ieri mattina. L’asso belga ha voluto mandare un messaggio ai compagni dopo l’intervento: «Mi dispiace non essere con voi, avevo già pronto il mio costume» ha detto scherzando con loro”.