Il Mattino – Hojlund è pronto a tornare dal primo minuto. Il Napoli ha bisogno della sua verve

Rasmus Hojlund è pronto a tornare in campo dal primo minuto in occasione di Napoli-Como. Il danese, fermo ai box a causa di un affaticamento muscolare, è al lavoro per tornare al top della condizione. In occasione della gara contro i lariani, potrebbe anche tornare a giocare da titolare. A tal proposito, ne parla Il Mattino.

“Sabato scorso, a dieci ore da Napoli-Inter, ha puntato la sveglia ed è andato ad allenarsi, da solo, per recuperare più in fretta. Poi è andato allo stadio, ha esultato ai gol di De Bruyne, a quello di McTominay e pure di Anguissa. Ha subito lasciato il proprio posto scappando in campo per poter stare insieme ai compagni. Per prima cosa ha “consolato” il belga con le stampelle in panchina, poi è andato sotto la Curva. Prima, però, ha abbraccio Conte, che lo ha stretto con un bel «Rientra in pista» svelato dalle telecamere di Dazn. Il senso di Rasmus sta tutto qui, oppure in quel rientro in campo di martedì. In quel sorriso che aveva sabato sera al Maradona o in quella espressione seria a Lecce, lasciando il Via del Mare, di chi è già concentrato sul Como. È tornato, Hojlund, e ora vorrebbe non fermarsi più. Per la gara contro Fabregas, Hojlund si candida a un posto da titolare: un Rasmus da “urlo” non solo nella notte di Halloween. Conte e il Napoli hanno bisogno della sua esuberanza, della sua verve, della sua gioventù persino. «Rientra in pista» era un monito per tutti. E Rasmus è pronto a caricarsi sulle spalle nuovamente il peso degli azzurri”.