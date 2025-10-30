Gazzetta – Napoli, Lukaku torna in città: cautela sul rientro in campo

Romelu Lukaku, attaccante del Napoli reduce da un lungo stop per infortunio, rientrerà nel in città proprio oggi e sabato seguirà la sfida dei suoi compagni contro il Como. La Gazzetta dello Sport scrive del rientro di Big Rom: “Romelu Lukaku sta per salire sulla scaletta dell’aereo che lo riporta a Napoli in giornata nel tardo pomeriggio (oppure domani mattina) e poi a Castel Volturno. Lukaku ripartirà seguendo la tabella predisposta di concerto dal suo staff personale con i medici del Napoli, comincerà con un po’ di palestra da lunedì, poi avrà bisogno, dopo una settimana circa, di un mesetto e forse anche di più in cui riappropriarsi dei parametri atletici per quel suo fisico bestiale, che richiederà (ovviamente) una preparazione pre-campionato praticamente nuova. I cento giorni indicati ad agosto per rientrare potrebbero allungarsi, forse di un paio di settimane, e nel calendario virtuale che incidenti del genere suggeriscono di definire con cautela, la nuova data per il rientro può essere il 14 dicembre, l’ultima sfida che precede la trasferta in Arabia Saudita per la Supercoppa Italiana. Altrimenti, venissero instillati dubbi e dovesse dunque saltare l’appuntamento a Riad, se ne riparlerà a fine dicembre”.