Gazzetta – Conte riflette per Napoli-Como, McTominay torna dall’1. Incerto Hojlund

Antonio Conte riflette in vista di Napoli-Como. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il tecnico tornerà a schierare Scott McTominay dal primo minuto. Non è invece ancora certo l’impiego di Rasmus Hojlund, ancora alle prese con gli strascichi dell’affaticamento muscolare. Potrebbe tornare in campo Amir Rrahmani, uscito dall’infermeria. Di seguito, ecco quanto riportato. “Verso il Como, si vedrà: perché il primo allenamento dopo una partita non dà mai alcuna indicazione. Si comincia a capire (forse) qualcosa in giornata, ma avendo anche un’altra seduta a disposizione, Conte preferisce riflettere: probabile, quasi certo, che rientri McTominay dall’inizio; probabile, non ancora certissimo, che anche Hojlund trovi posto da titolare. E comunque, come spesso accade, la formazione andrà strutturata in base alle segnalazioni dall’infermeria, dalla quale è uscito Rrahmani, già in panchina a Lecce, e potrebbe uscire anche Lobotka. Il tridente è ancora una opzione, ovviamente”.