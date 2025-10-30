È giunta l’ora di David Neres. Come il brasiliano può dare il La alla stagione del Napoli

David Neres è chiamato a fare il salto di qualità definitivo. Un passo che serve sia a lui in quanto calciatore, sia ad un Napoli che ha disperato bisogno di inserire varianti tecniche alla sua manovra. In una squadra sì granitica e battagliera, ma decisamente poco qualitativa anche viste le numerose assenze, l’ex Benfica può essere l’uomo in grado di aggiungere quel tocco di imprevedibilità con cui vincere partite bloccate. E, dopo un’esperienza napoletana vissuta a fasi alterne, può finalmente trovare la sua consacrazione.

Il brasiliano, classe 97, non manca certamente di fantasia. Giunto in Europa alla corte dell’Ajax, si è presto affermato come uno degli elementi principali dell’orchestra dell’allora allenatore Erik ten Hag. La squadra dei De Ligt, De Jong, Ziyech e Tadic, per intenderci. Un breve ma intensissimo assaggio di un calcio spettacolare, geometrico, fatto del pensiero più gioioso che si possa immaginare. Un progetto straordinario, che ha visto sfuggirsi la finale di Champions League per un gol all’ultimo istante di gara del Tottenham. Da lì, la sua carriera proseguirà a corrente alternata, anche a causa di vari infortuni.

Non fa eccezione la sua esperienza al Napoli. Arrivato dal Benfica per 28 milioni di euro, si è subito imposto come un’ala in grado di portare gol e assist. Dopo un avvio folgorante, il suo rendimento è calato, anche complice il passaggio al 4-3-3 di Conte. Se in un 3-4-2-1 poteva meglio esprimere le sue qualità offensive, nel nuovo sistema è chiamato a dare maggior supporto in fase difensiva. Motivazioni che hanno spinto il tecnico a panchinarlo il più delle volte, in attesa di un suo adattamento tattico alla Serie A.

Non sono però mancati dei suoi lampi. Tra il dicembre del 2024 ed il gennaio del 2025, ha portato in dote un gol, un autogol procurato e due assist. In una squadra che si preparava a lasciar partire un gioiello come Khvicha Kvaratskhelia, questi numeri erano certamente un buon segnale. Da allora però, tra due infortuni e delle prestazioni poco brillanti, il brasiliano non ha più inciso.

Anzi, in questo inizio di stagione è stato tra gli uomini a finire nell’occhio del ciclone. Non sempre ha sfruttato le occasioni a sua disposizione, ed è spesso risultato fumoso. Ma, nelle ultime uscite, sembra esserci stato un cambio di passo. Nelle ultime tre gare, ha incrementato i giri del motore, mettendo a referto ben 3 assist. In particolare, la gara con l’Inter potrebbe essere una vera e propria sliding door per lui. Nel momento forse più difficile della gestione Conte, il brasiliano è stato schierato in un ruolo non suo: da riferimento offensivo. In un match che si preannunciava come una possibile svolta negativa della stagione, è arrivata una vittoria schiacciante.

A questa, ha contribuito anche Neres, con una prestazione sfavillante, di memoria aiacide. I suoi movimenti, hanno ammattito la difesa interista, incapace di seguirlo. Non è un caso che ci sia il suo zampino nei gol di McTominay e di Anguissa (a cui fornisce un assist). Ne è poi seguito un ottimo ingresso a Lecce, dove ha calciato la punizione dello 0-1 finale, poi messa in rete sempre dal camerunense.

Qui, è venuto fuori un altro dei suoi fondamentali poco considerati: la palla inattiva. Eccezion fatta per Kevin De Bruyne (che starà però fuori a lungo), il brasiliano è il miglior calciatore di piazzati a disposizione. Per una squadra che dispone di eccellenti saltatori, questi possono essere una vera e propria risorsa, soprattutto nei match più rognosi. Da quando è in azzurro, Neres ha messo a referto 4 assist tra corner e punizioni. Visto il poco tempo a disposizione e la scarsa produttività da queste situazioni, la sua capacità di incidere da fermo va assolutamente tenuta in considerazione.

Il Napoli ha bisogno di implementare delle nuove soluzioni in questa stagione. Saper trarre il meglio da queste situazioni è uno dei primi punti da risolvere. D’altronde, per segnare tanti gol da fermo non è serve solo avere calciatori forti di testa, ma anche ottimi tiratori in grado di pescare la traiettoria giusta. Non c’è Sergio Ramos senza Modric e Kroos, così come non c’è Koulibaly senza Callejon.

Il suo principale pregio rimane però la fantasia. Nel corso dell’esperienza contiana, il Napoli è apparso più di una volta come una squadra prevedibile. Non mancano giocate codificate eseguite con il massimo della precisione, ma di creatività se ne vede poca. E in determinati momenti, una giocata del singolo può essere salvifica. Neres ha avuto modo già l’anno scorso di incidere con alcuni assoli, su tutti quelli visti contro Udinese e Fiorentina. Spesso si tende a dimenticarlo, ma le giocate del brasiliano hanno contribuito a consolidare il progetto Conte. È da un suo cross che nasce il 2-1 di Anguissa in Napoli-Parma (curiosa questa connessione tra lui e l’ex Fulham, a cui ha servito ben 4 assist), giusto per dirne una.

Ora però, le risposte devono arrivare anche da lui. Per un calciatore che non sempre è risultato continuo, questo periodo può essere fondamentale. In un Napoli che perderà per diversi mesi Kevin De Bruyne, ossia la sua principale fonte di fantasia, è necessario affidarsi ad un altro elemento estroso. Questo, può essere proprio Neres, un calciatore conenorme potenziale, ma che finisce sempre per passare in secondo piano o per non esprimerlo del tutto.

Ora, è giunto il momento di prendersi le luci della ribalta e dare il La alla stagione del Napoli. Questa, partita sì bene, ma con alcune lacune che possono essere colmate proprio da un calciatore di talento. E in quanto a questo, Neres sicuramente non viene meno. Magari un giorno, si potrà ricordare di un Napoli la cui fonte di magia era un brasiliano con la numero 7. Di quelli capaci di svoltare le partite con un dribbling fulminante o un pallone delicato. Chissà.