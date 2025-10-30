De Laurentiis premia Zoff per il premio De Sanctis: “Un grande piacere. Non dimentico che è stato portiere del Napoli”

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha avuto modo di premiare Dino Zoff, leggenda del calcio italiano, per il premio De Sanctis. Questo riconoscimento si assegna a figure che rappresentano l’eccellenza della letteratura, dell’economia, della cultura europea, della salute sociale e che si siano distinte nella difesa dei diritti umani. Il patron dei partenopei ha celebrato questo momento sul suo profilo X, dove ha scritto quanto segue. “Un piacere premiare un grande campione come Dino Zoff per il “Premio De Sanctis, sport rispetto e legalità”. Non dimentico che Zoff è stato il portiere del Napoli per 5 anni, oltre a essere un simbolo del calcio italiano”.

