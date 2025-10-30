Cds – Napoli, rinnovo Anguissa: previsto incontro tra club e agente

Il Corriere dello Sport scrive del futuro di Frank Zambo Anguissa, centrocampista del Napoli che sembra in procinto di rinnovare ilsuo contratto: “Frank, 29 anni e 30 da compiere il 29 novembre, è nel pieno della sua carriera ma sembra in ascesa: l’idea è che non abbia ancora concluso il percorso di crescita e che abbia molto altro da dire e dare. Sembrava che avesse toccato la vetta con Spalletti, poi al primo Conte è andato più su e oggi continua a scalare e a salire. Il suo contratto scadrà nel 2027 e con il Napoli sta discutendo il rinnovo da un po’: resiste una certa distanza tra domanda e offerta, sì, ma la voglia di continuare insieme è reciproca a dispetto della corte del Galatasaray e di qualche club arabo. La prossima settimana è in agenda un nuovo incontro con il suo entourage, segnale chiaro di una trattativa aperta più che mai”.