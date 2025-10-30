CdS – Napoli, idea Mainoo in prestito a gennaio. La possibile formula

Il Napoli ha bisogno di implementare un centrocampista nel mercato di gennaio. L’infortunio di lungo corso di Kevin De Bruyne e la partenza in coppa d’Africa di André-Frank Zambo Anguissa obbligano di fatto i partenopei ad ingaggiare un nuovo elemento in mediana. Uno dei più chiacchierati è il mediano inglese Kobbie Mainoo, di proprietà del Manchester United. A tal proposito, ne scrive l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport. “Il Napoli, già privo dell’infortunato De Bruyne, si sta guardando intorno e per gennaio valuta Kobbie Mainoo dello United, magari in prestito, ma per sostituire Frank ci vuole altro, servono muscoli”.