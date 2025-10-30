Cds – Napoli, Anguissa potrebbe rinunciare alla Coppa d’Africa: il punto

Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, Frank Zambo Anguissa, protagonista di un grande avvio di campionato, potrebbe rinunciare a disputare la Coppa d’Africa: “Non c’è un altro come lui, no, ma all’improvviso potrebbe nascere una possibilità inattesa: se tutti gli incastri funzioneranno a dovere, Anguissa potrebbe anche riflettere in armonia con tutti sull’opportunità di rinunciare alla Coppa. Un’ipotesi difficile ma non impossibile, da non scartare a priori ma anche da valutare con attenzione estrema: si vedrà, le prossime settimane saranno fondamentali sotto tanti aspetti. Campionato, Champions, rinnovo, Coppa d’Africa: e al centro, sempre Anguissa. Al centro di tutto: l’irrinunciabile”.