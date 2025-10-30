Bologna-Napoli, presenza dei residenti in Campania a rischio. Nelle prossime ore la decisione del Casms

Bologna-Napoli potrebbe giocarsi senza il supporto dei tifosi azzurri residenti in Campania. Come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, l’Osservatorio ha invitato la Lega a questa decisione. Ad avere però la parola finale sulla presenza o meno dei residenti in Campania al Dall’Ara sarà il Casms. Nelle prossime ore, si potranno conoscere maggiori novità a tal proposito. “Giornata d’attesa anche per Bologna-Napoli, soprattutto per i tifosi azzurri: l’Osservatorio ha invitato la Lega a far sospendere la vendita dei biglietti a chi risiede in Campania. Deciderà il Casms, chiaramente, e se ne saprà di più nelle prossime ore”.