Adani: “Il Napoli rende tantissimo grazie a Conte, ma l’Inter…”

Scritto da:
Paolo Graus
-
OCTOBER 2022, Lele Adani, fonte foto: www.footballnews24.it

Lele Adani, ex difensore, è intervenuto ai microfoni della Domenica Sportiva per parlare della lotta Scudetto. Ecco cosa ne pensa: 

“Il Napoli ha un grande rendimento grazie al suo allenatore, ma il valore dell’Inter non è paragonabile a nessuna squadra in Italia. Ieri mancava Mkhitaryan e ci dimentichiamo di Frattesi. Sucic è un giocatore che rievoca i grandi croati come Prosinecki e Boban, quelli che hanno irriverenza e classe. Hanno un modo di far calcio che solo loro conoscono. Sucic non si emoziona e fa un gol come se stesso passeggiando in Duomo. Questa è una grande chiamata di Piero Ausilio”.

Articolo precedenteRomano: “Il Napoli è pronto a rinnovare un big in difesa, le ultime”
Articolo successivoDe Giovanni: “Spalletti va applaudito e poi fischiato! Su Maradona…”

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE