Adani: “Il Napoli rende tantissimo grazie a Conte, ma l’Inter…”

Lele Adani, ex difensore, è intervenuto ai microfoni della Domenica Sportiva per parlare della lotta Scudetto. Ecco cosa ne pensa:

“Il Napoli ha un grande rendimento grazie al suo allenatore, ma il valore dell’Inter non è paragonabile a nessuna squadra in Italia. Ieri mancava Mkhitaryan e ci dimentichiamo di Frattesi. Sucic è un giocatore che rievoca i grandi croati come Prosinecki e Boban, quelli che hanno irriverenza e classe. Hanno un modo di far calcio che solo loro conoscono. Sucic non si emoziona e fa un gol come se stesso passeggiando in Duomo. Questa è una grande chiamata di Piero Ausilio”.