“Vince 9 duelli su 12” ma anche “alterna ottime giocate a situazioni meno idonee”. Le pagelle di Gilmour

Cresce Billy Gilmour. Il centrocampista scozzese, schierato titolare da Antonio Conte in Lecce-Napoli, è stato autore di una buona prova. Ne hanno parlato anche i pagellisti, che hanno promosso la sua prestazione. Il Corriere dello Sport gli assegna 6,5 e sottolinea che “ha vinto 9 duelli su 12”. Arrivano anche dei 6, come quello de Il Mattino che motiva “alterna ottime giocate a situazioni meno idonee”. Di seguito, le varie valutazioni.

Corriere dello Sport 6,5Duella con Ramadani, distribuisce e verticalizza. Buone idee, 9 duelli vinti su 12, un paio di tiri. Cresce anche Billy.

Tuttosport 6,5Controfigura di Lobotka con meno regia ma più gamba.

Gazzetta dello Sport 6Presenza scenica in crescendo, può ancora migliorare nello sviluppo in avanti: mostra di averlo in repertorio.

Il Mattino 6Alterna ottime giocate a situazioni meno idonee per il ruolo che ricopre in mezzo al campo. si spinge spesso in avanti nella prima fase con il 4-3-3 e prova a cercare il secondo jolly della sua stagione, senza riuscirci. Con il ritorno al 4-1-4-1 torna il soldatino ordinato che Conte apprezza nella fase di impostazione e costruzione del gioco.

