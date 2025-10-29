“Vince 9 duelli su 12” ma anche “alterna ottime giocate a situazioni meno idonee”. Le pagelle di Gilmour

Cresce Billy Gilmour. Il centrocampista scozzese, schierato titolare da Antonio Conte in Lecce-Napoli, è stato autore di una buona prova. Ne hanno parlato anche i pagellisti, che hanno promosso la sua prestazione. Il Corriere dello Sport gli assegna 6,5 e sottolinea che “ha vinto 9 duelli su 12”. Arrivano anche dei 6, come quello de Il Mattino che motiva “alterna ottime giocate a situazioni meno idonee”. Di seguito, le varie valutazioni.

Corriere dello Sport 6,5 – Duella con Ramadani, distribuisce e verticalizza. Buone idee, 9 duelli vinti su 12, un paio di tiri. Cresce anche Billy.

Tuttosport 6,5 – Controfigura di Lobotka con meno regia ma più gamba.

Gazzetta dello Sport 6 – Presenza scenica in crescendo, può ancora migliorare nello sviluppo in avanti: mostra di averlo in repertorio.

Il Mattino 6 – Alterna ottime giocate a situazioni meno idonee per il ruolo che ricopre in mezzo al campo. si spinge spesso in avanti nella prima fase con il 4-3-3 e prova a cercare il secondo jolly della sua stagione, senza riuscirci. Con il ritorno al 4-1-4-1 torna il soldatino ordinato che Conte apprezza nella fase di impostazione e costruzione del gioco.