Sky Sport – Infortunio De Bruyne, non interessata la vecchia cicatrice. I tempi di recupero e la possibile data del rientro

Kevin De Bruyne si è appena operato in Belgio. Il calciatore è alle prese con una lesione di alto grado al bicipite femorale destro, e rimarrà fuori per diversi mesi. Stando a quanto riportato da Sky Sport, il belga rimarrà fuori per i prossimi 3/4 mesi, anche perché questa lesione non è avvenuta sulla vecchia cicatrice dell’operazione del 2023. L’ex City, a causa di quest’infortunio, salterà oltre 20 partite. Una prima data per il suo rientro in campo, stando alla redazione, potrebbe essere Napoli-Fiorentina nel weekend dell’1 febbraio, quando saranno passati 3 mesi dal suo stop. Anche se le sue condizioni verranno valutate ed il suo ritorno sul rettangolo verde per quella data non è scontato.

“La riabilitazione verrà svolta alla Move to Cure, clinica che in passato ha ospitato con profitto Mertens e Lukaku, quest’ultimo in procinto di rientrare a Napoli dopo l’infortunio accusato nel pre-campionato. Plausibile per il trequartista un periodo di 3/4 mesi di assenza dai campi. La nuova lesione non è avvenuta sulla vecchia cicatrice, risalente all’operazione del 2023: un fattore positivo per i medici in vista del suo ritorno per il finale di stagione e per il Mondiale americano”.