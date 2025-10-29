Repubblica – ” Lukaku tornerà nelle prossime ore in città. Ecco quando potrà tornare ad allenarsi “

L’edizione odierna de la Repubblica ha svelato delle interessanti novità in merito al programma di rientro dall’infortunio di Romelu Lukaku, ormai fermo ai box da diversi mesi. Ecco un estratto dell’articolo:

“Romelu Lukaku ha appena concluso la sua convalescenza ed è atteso nelle prossime ore in città. Il bomber dovrebbe assistere alla sfida di sabato pomeriggio (ore 18) al Maradona contro il Como dalla tribuna. Poi riprenderà con cautela gli allenamenti a Castel Volturno. Il suo primo obiettivo è convincere Conte a inserirlo nella lista Uefa per la Champions. Proprio al posto lasciato purtroppo libero dal fraterno amico KDB”.