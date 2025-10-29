Ravezzani: “Conte non si lamenta del rigore? Ad aree invertite avrebbe sbraitato contro Marotta e le ingerenze. Il gioco è scoperto”

Fabio Ravezzani, giornalista e direttore di Telelombardia, ha scritto a proposito di alcune dichiarazioni di Antonio Conte nel post partita di Lecce-Napoli. In queste, il tecnico azzurro, ha commentato l’episodio del rigore per i salentini dichiarando che “Non mi lamento, sono passati troppi pochi giorni rispetto all’ultimo episodio con comportamenti diversi di altri. Rimaniamo fiduciosi sperando che Rocchi e la classe arbitrale non vengano condizionate dalle lamentele. Non ci lamentiamo ma non siamo nemmeno scemi”. A queste parole, il giornalista ha risposto attraverso il suo profilo X. Di seguito, ecco il suo pensiero.

“Ad aree invertite, se non avessero dato rigore al Napoli per lo stesso tocco di mano, Conte avrebbe sbraitato contro Marotta e le ingerenze che condizionano gli arbitri. E una pletora di opinionisti-giornalisti tifosi lo avrebbe applaudito entusiasta. Il gioco è scoperto, ormai”.