Operazione De Bruyne, la nota della Ssc Napoli: “Intervento riuscito, presente anche il dott. Canonico”

Elia Falco
La Ssc Napoli, attraverso il proprio sito ufficiale, ha reso noto che Kevin De Bruyne è stato operato in belgio a seguito della lesione di alto grado del bicipite femorale destro rimediato nel corso di Napoli-Inter. L’intervento, come dichiarato dalla società, è perfettamente riuscito. Il calciatore è stato assistito dal dottor Raffaele Canonico. Ora, il suo recupero proseguirà in Belgio. Di seguito, la nota della società.

“Come da programma, Kevin De Bruyne si è sottoposto oggi a operazione chirurgica ad Anversa in seguito alla lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia destra. L’intervento è perfettamente riuscito. De Bruyne, assistito durante l’operazione dal responsabile dello staff medico azzurro, Dott.Raffaele Canonico, proseguirà la prima fase post chirurgica del suo iter riabilitativo in Belgio”.

