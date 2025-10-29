Operazione De Bruyne, la nota della Ssc Napoli: “Intervento riuscito, presente anche il dott. Canonico”

La Ssc Napoli, attraverso il proprio sito ufficiale, ha reso noto che Kevin De Bruyne è stato operato in belgio a seguito della lesione di alto grado del bicipite femorale destro rimediato nel corso di Napoli-Inter. L’intervento, come dichiarato dalla società, è perfettamente riuscito. Il calciatore è stato assistito dal dottor Raffaele Canonico. Ora, il suo recupero proseguirà in Belgio. Di seguito, la nota della società.

“Come da programma, Kevin De Bruyne si è sottoposto oggi a operazione chirurgica ad Anversa in seguito alla lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia destra. L’intervento è perfettamente riuscito. De Bruyne, assistito durante l’operazione dal responsabile dello staff medico azzurro, Dott.Raffaele Canonico, proseguirà la prima fase post chirurgica del suo iter riabilitativo in Belgio”.