Non scorrere — guarda negli occhi: come le chat cam riportano le emozioni negli appuntamenti online

Gli appuntamenti online hanno cessato da tempo di essere la novità. Ma un tempo, il semplice invio di messaggi su Internet sembrava qualcosa di speciale. Tuttavia, nel corso degli anni la magia è svanita. Siamo abituati a scorrimenti (swipes), messaggi, filtri e foto ritoccate. E oggi, sempre più persone si stancano della comunicazione online. Dopotutto, le interazioni online spesso sembrano in qualche modo “artificiali” e prive di emozioni. Ecco perché le chat in webcam stanno diventando sempre più popolari.

Perché le camchat stanno sostituendo gli SMS

Gli SMS ci consentono di prenderci il proprio tempo per rispondere e ci danno il tempo di pensare con calma alle cose. Ma ci priva anche di qualcosa di più importante: l’emozione. Quando comunichiamo tramite video, possiamo vedere come una persona reagisce a ciò che viene detto, qual è il suo umore, se è interessata alla conversazione o se risponde solo per educazione. Ma negli sms, tutto questo è facilmente nascosto.

Inoltre, la comunicazione video aiuta a evitare malintesi. Quando scrivi un messaggio, potresti fraintendere qualcosa semplicemente perché il tuo interlocutore non ha usato l’emoji giusta o ha messo una virgola nel posto sbagliato. Quando comunichi tramite video, puoi sentire l’intonazione dell’altra persona e vedere se sta sorridendo o aggrottando le sopracciglia.

Un altro vantaggio chiave delle camchat è il coinvolgimento. Si comunica in tempo reale e non c’è la possibilità di posare lo smartphone e rispondere a un messaggio in un secondo momento. In questo modo la comunicazione video è il più possibile simile alla vita reale.

5 regole per un appuntamento video di successo

Ecco alcune semplici regole:

Trova un posto tranquillo dove nessuno ti distrarrà. Prenditi cura del tuo aspetto. Anche se sei in pigiama, non dimenticare la pulizia.

Sii te stesso. Non fingere di essere qualcun altro, perché è molto facile individuare un profilo falso in video. Un sorriso e l’attenzione per il tuo interlocutore sono molto più spontanei rispetto ai complimenti e alle battute preparate anticipatamente.

Presta attenzione alle reazioni del tuo interlocutore. Ricorda che la comunicazione è un dialogo, non un monologo. Ed è molto importante che entrambe le parti siano interessate alla comunicazione. Se qualcuno è spesso distratto o sbadiglia, potrebbe non essere interessato ad ascoltarti e ha bisogno di cambiare argomento.

Rispetta l’altra persona. Anche se stai chattando da una sedia a casa, non ci sono scuse per mangiare, fumare o guardare il telefono. Rispetta il tempo degli altri. E se non sei interessato alla persona con cui stai parlando, è meglio semplicemente fare clic su “Avanti” piuttosto che mostrare disprezzo.

Sii onesto riguardo alle tue aspettative per la conversazione. Non nascondere le tue motivazioni. Anche se vuoi divertirti senza alcun obbligo, dillo al tuo interlocutore. Questo farà risparmiare sia il tuo che il loro tempo.

Queste regole potrebbero sembrarti troppo banali. Ma in realtà, molte persone le ignorano e la comunicazione semplicemente non funziona.

Superare la paura della telecamera: consigli per gli introversi

Molte persone hanno paura della comunicazione video, soprattutto gli introversi, che non sempre si sentono a proprio agio nei nuovi gruppi nella vita reale. E accendere la telecamera e iniziare a parlare con uno sconosciuto sembra qualcosa di molto difficile. Condividiamo alcuni suggerimenti per aiutarti a superare la tua paura della fotocamera:

Esercitati a comunicare. Accendi la fotocamera o semplicemente siediti davanti a uno specchio e parla con te stesso. Abituati al tuo riflesso, alla tua voce e ai tuoi gesti. Può sembrare strano o addirittura divertente, ma questo tipo di pratica è in realtà molto efficace. Dopotutto, ti vedrai da una prospettiva diversa e sarai in grado di capire cosa non ti piace e cosa devi migliorare per sentirti più sicuro. Pensa in anticipo a ciò di cui parlerai. Naturalmente, non è necessario scrivere un’intera sceneggiatura o memorizzarla. Ma puoi fare un elenco di argomenti che puoi sollevare nella conversazione. Ad esempio: film, viaggi, cibi preferiti, sogni, hobby. Un elenco del genere ti aiuterà a sentirti meno ansioso e più sicuro di te. E non cercare di riempire ogni secondo con le chiacchiere. Le pause nella conversazione sono perfettamente normali. Permettiti di sentirti a disagio. Parlare con uno sconosciuto è sempre un po’ snervante. Non abbatterti se sei timido, arrossisci o vacilli. Succede a tutti. E ricorda che dall’altra parte dello schermo c’è una persona reale, proprio come te, con le proprie preoccupazioni. Che potrebbero anche non essere sicura di come iniziare una conversazione e preoccuparsi di piacere.

Quindi non pensare alla telecamera come al tuo nemico. Perché in realtà, è il tuo assistente. La fotocamera ti aiuta ad avvicinarti a una persona, a vederla per quello che è veramente e a mostrarti come sei davvero. E questo gioca un ruolo fondamentale nella costruzione di relazioni autentiche.

Incontri in camchat: è possibile qualcosa di serio?

Gli scettici sono convinti che i veri sentimenti non possano nascere attraverso una macchina fotografica. Ma non è quello che si diceva una volta sugli appuntamenti online in generale? Una volta sembrava strano e frivolo. Ora pensa a quante persone conosci che hanno incontrato la loro anima gemella sui social media o sulle app di appuntamenti. Siamo sicuri che ce ne sono parecchie. Alcuni hanno finito per sposarsi, mettere su famiglia, trasferirsi in un’altra città o addirittura in un altro paese per la persona amata.

Perché la chat in webcam è peggiore dei social media o dei servizi di appuntamenti? Al contrario, quando si comunica tramite video, si vede e si sente immediatamente la persona. Puoi anche capire se ti piace visivamente, se ti piace la sua compagnia e se vuoi conoscerla meglio. E questo è molto più importante dei semplici interessi comuni nel profilo. A volte un sorriso o uno sguardo possono dire molto di più di un’enorme quantità di testo.

Inoltre, le camchat aiutano a eliminare coloro che sono interessati solo a una comunicazione superficiale o che fingono di essere qualcun altro. Quando ci si guarda, è difficile interpretare un ruolo o fingere a lungo. Inoltre, il video ti fa sentire come se fossi lì, anche se sei a migliaia di chilometri di distanza. E questo avvicina. Quindi non abbiate paura di guardarvi negli occhi, anche attraverso uno schermo. La chiave è essere aperti, non aver paura di esprimersi e dare una possibilità a nuovi sentimenti. E forse questa connessione casuale sarà l’inizio di qualcosa di più.