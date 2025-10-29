Neres promosso, le sue pagelle: “Assist su punizione e uno contro uno fulminanti”

Prova positiva per David Neres in Lecce-Napoli. Il brasiliano, ha confermato i segnali positivi mostrati in Napoli-Inter con un buon ingresso a partita in corso nella gara del Via del Mare. In questa, si è distinto per alcuni buoni strappi e in particolare per l’assist da palla inattiva che ha portato al gol della vittoria di André-Frank Zambo Anguissa. Una prova che ha convinto anche i vari pagellisti. Tra i voti, spunta il 7 de Il Corriere dello Sport: “Uno contro uno fulminanti e l’assist”. Arriva invece un 6 da parte de La Gazzetta dello Sport: “Salvato dalla punizione e da una discesa”.

Corriere dello Sport 7 – Marce alte prima a sinistra e poi a destra, uno contro uno fulminanti. E l’assist su punizione ad Anguissa.

Tuttosport 7 – Completa più dribbling di Lang nella prima azione in campo e pennella l’assist da fermo per il gol del vantaggio.

Il Mattino 6,5 – Entra e spacca la gara: a sinistra è inarrestabile, a destra si adatta e fa comunque male. Ha il merito di indovinare la punizione con cui si sbloccherà la gara

Gazzetta dello Sport 6 – A sinistra e poi a destra, lascia un po’ a desiderare. La punizione del gol e una discesa finale salvano la sua partita.