McTominay scontento di Napoli? Macché. L’entourage smentisce le voci di un possibile ritorno in Premier

Elia Falco
Scott McTominay zittisce i rumours provenienti dall’Inghilterra secondo cui sarebbe “scontento” della sua avventura partenopea e voglioso di ritornare in Premier League, con tanto di interessamento da parte del Tottenham. Il portale Sky Sports Ch riporta le dichiarazioni di una fonte molto vicina al calciatore. Questa, ha immediatamente smentito le voci di un possibile ritorno in Premier. Anzi, ha svelato che “Scott ama la città, il club e i tifosi. Si trova davvero bene qui”. Inoltre, stando a quanto si apprende, non è esclusa la possibilità che il calciatore possa prolungare il suo contratto con gli azzurri, attualmente in scadenza per il 2028.

