Lecce, il presidente: “Abbiamo fatto una gara importante. Concessa una sola occasione al Napoli”

Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce, ha rilasciato alcune dichiarazioni all’emittente Telerama.news. Qui, ha commentato l’esito della partita tra i salentini ed il Napoli, risolta da un gol di Anguissa. Di seguito, le sue parole a riguardo.

Presidente, sui titoli di coda si legge 0-1 a favore del Napoli ma questi non rispecchiano il titolo che potrebbe esere “Il Lecce spaventa il Napoli”?

“Sì, al di là dei titoli penso che la squadra abbia fatto una prestazione importante ordinata, equilibrata. Dispiace tantissimo perché praticamente al Napoli abbiamo concesso solo la situazione del gol e non ricordo parate di Falcone. Contro la squadra prima in classifica fai una prestazione così importante, credo che i ragazzi e il pubblico anche, meritassero tutti un risultato di prestigio oggi che non è venuto e il rammarico è tantissimo sinceramente”.

Rammarico per il risultato però la prestazione c’è stata, la reazione e l’atteggiamento giusto ci sono stati, ripartiamo da questi punti?

“Io mi tengo stretto stretto gli ultimi cinque turni della squadra, dove ho detto che da Bologna la squadra ha trovato un equilibrio, l’unico intervallo è stato il primo tempo di Udine dove la squadra non è stata la solita ma eccetto appunto il primo tempo di Udine, insomma da cinque partite che la squadra fa particolarmente bene. Da ciò il dispiacere che tra il secondo tempo di Udine la grande prestazione di oggi qualcosa dovevamo raccogliere però il momento è questo. Le occasioni oggi le abbiamo avute anche importanti come il calcio di rigore capita anche di sbagliarlo”.

Un calcio di rigore si può sbagliare diceva giustamente. È giusta la scelta di far tirare il rigore a Camarda? Era lui il rigorista?

“Lui era tra i designati per battere il rigore. Sono cose che si decidono in settimana. È un ragazzo che anche nell’Italia Under 21 è sempre stato molto freddo a dispetto della sua età. Sbagliano giocatori che hanno molti più anni di lui, può accadere anche a lui però è un ragazzo che merita e che ho visto particolarmente dispiaciuto in panchina. Sta a noi rincuorarlo perché è un ragazzo che ha avuto il coraggio e la personalità di presentarsi sul dischetto”.