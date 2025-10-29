Lambaerts: “De Bruyne ha parlato con Adl, ecco quando vuole tornare”

A Radio Napoli Centrale nel corso di “Un calcio alla radio” è intervenuto il giornalista di HLN, Geert Lambaerts

“De Bruyne sarà domani ad Anversa per operarsi. Farà l’intervento con un luminare della chirurgia sportiva. I tempi variano dai 3 ai 5 mesi, e questo dipende soprattutto dall’età. Due anni fa per lo stesso intervento è rimasto fuori 4 mesi. Ora bisognerà vedere, perché questo bicipite femorale è il punto debole del corpo di De Bruyne. Il ragazzo ha parlato con De Laurentiis e gli ha promesso che vuole tornare il più presto possibile. De Bruyne ha garantito che vuole fare ancora grandi cose nella sua carriera e ha l’obiettivo di finire la stagione al meglio. È dispiaciuto per essersi fermato cosi presto, ma è solo il suo primo anno a Napolie non intende fermarsi. II ragazzo è fermamente motivato nonostante sia provato dall’incidente. Ovviamente per lui è un momento difficile”.