Inter Fiorentina, le probabili: Chivu ne cambia due, Pioli ritrova Comuzzo

Questa sera alle 20:45 andrà in scena una sfida molto interessante tra l’Inter e la Fiorentina. Due squadre con umori e pensieri totalmente diversi, soprattutto lato viola incomincia a pesare moltissimo la classifica (penultimo posto dopo 8 giornate), e che quindi farà di tutto per andare alla ricerca della prima vittoria in campionato. Lato Inter, invece, Chivu dovrà essere bravo a resettare dopo la sconfitta per 3-1 al Maradona contro il Napoli. Ecco quindi le scelte dei due allenatori: l’allenatore nerazzurro dovrà ancora a fare a meno di Thuram, a cui si è aggiunto anche Mkhitaryan. A sostituirli probabilmente ci saranno Sucic e Pio Esposito. Lato Fiorentina invece, Pioli ritrova Comuzzo, che tornerà subito titolare, e ci sarà una chance dal primo per Ndour. Di seguito le probabili formazioni al completo:

Inter (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Lautaro Martinez, Pio Esposito. All.Chivu

Fiorentina (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Dodò, Ndour, Nicolussi Caviglia, Mandragora, Gosens; Gudmundsson, Kean. All.Pioli.