Il Mattino – “Problemi anche per Gilmour contro il Lecce, Napoli in emergenza infortuni “

L’edizione odierna de il Mattino ha svelato le deficitarie condizioni in cui Billy Gilmour ha giocato ieri sera contro il Lecce. Lo scozzese, infatti, è stato colpito da un’influenza, ma ha deciso di stringere i denti e di scendere comunque in campo. Un altro problemino che si è aggiunto ai tanti guai fisici che hanno lasciato ai box diversi giocatori importanti. Ecco un estratto dell’articolo:

“Anche Gilmour ha avuto qualche problema prima della gara – un fastidioso stato influenzale – ma ha stretto i denti e ha portato a casa la gara che Conte si aspettava. E non finisce qui: ‘Abbiamo perso il terzo portiere e poi Meret si è fatto male saltando, ecco perché siamo andati a prendere un portiere forte come Vanja: e io me le ricordo tutte le persone che si chiedevano perché, non bisogna sparare sentenze con il vento a favore. Che Dio ci protegga Vanja, è l’unico che ci resta’. Anche Lang si è dovuto arrendere a inizio ripresa: ‘Lang ha avuto due colpi sullo stesso punto. Ha chiesto il cambio e mi ha spiegato il dolore. Siamo felici anche per lui, dobbiamo coinvolgere tutti e trovare le soluzioni giuste'”.