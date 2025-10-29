Il Mattino – ” Oggi De Bruyne si opera, l’intervento sarà meno complesso rispetto a due anni fa: il motivo “

L’edizione odierna de il Mattino ha riportato delle importanti novità in merito all’infortunio alla coscia di Kevin De Bruyne, che dovrà rimanere ai box per almeno tre mesi. Ecco un estratto dell’articolo:

“Kevin De Bruyne alle 8:30 sarà in camera operatoria per l’intervento al bicipite femorale destro, lesionatosi sabato contro l’Inter. Come nel 2023. Allora, era rimasto fuori per oltre quattro mesi. Da indiscrezioni, dopo il consulto di ieri pomeriggio la zona lesionata è diversa rispetto a due anni fa, leggermente più alta e più vicina al gluteo. Non si tratta esattamente della stessa lesione dell’ultima volta, il che rende l’intervento leggermente meno complesso perché non ci saranno cicatrici. Familiari e amici sono tutti all’ospedale AZ Monica di Deurne. Proprio come due anni fa sarà il chirurgo Geert Declercq a operare il KDB. Dopo l’intervento, seguirà un periodo di riabilitazione di tre-cinque mesi. Il recupero sarà supervisionato da Move to Cure e dal fisioterapista Lieven Maesschalck, come avvenuto in passato. De Bruyne potrebbe non essere in grado di tornare a giocare prima di fine febbraio. Non si prevede che i Mondiali del giugno 2026 saranno a rischio”.