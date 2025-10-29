Il calcio oltre il terreno di gioco: un’analisi economica sullo sport preferito dagli italiani

Ormai lo sappiamo tutti: il calcio non è solo uno sporto. E non è più nemmeno soltanto una, se non “la” passione degli italiani. Il calcio è un’industria, è un comparto che ha un peso importantissimo sull’economia del nostro paese, è un comparto che genera profitti e attira investimenti. Un comparto in salute, secondo quanto dicono gli ultimi numeri.

“Dal punto di vista economico, il calcio italiano continua a essere un motore fondamentale per l’economia nazionale. Dai dai che abbiamo analizzato dal Report Calcio 2024 della FIGC – commenta Urso della redazione di Giochi di Slots – l’impatto complessivo sul PIL è di circa 12,4 miliardi di euro, con una crescita di oltre un miliardo rispetto alla stagione precedente”. Non solo: sono oltre 140 mila i posti di lavoro attivati, 12 mila in più rispetto al biennio 2022 2023, e genera 1,2 euro ogni 200 euro di PIL, sostenendo circa sei lavoratori ogni mille occupati”.

L’annuale pubblicazione con cui la FIGC fotografa lo stato di salute del pallone nostrano. Un report che si sofferma soprattutto sul calcio professionistico, che ovviamente genera il flusso maggiore, con 5,2 miliardi di euro di contributo al PIL. “Ma non ci sono solo i professionisti – continua Urso – il calcio giovanile e dilettantistico, insieme alla FIGC, contribuisce per 2,9 miliardi, le scommesse sul calcio per 1,8 miliardi, i quotidiani sportivi e i broadcaster per 1,2 miliardi, e infine c’è il turismo calcistico, che vale 1,3 miliardi”. Un indotto importantissimo, vasto e trasversale, che rende ancora più netta la forza fiscale del sistema calcistico, che resta il principale contributore del comparto sportivo italiano. “Tra il 2006 e il 2022, la contribuzione fiscale e previdenziale del calcio professionistico ha raggiunto 19,8 miliardi di euro, di cui il 67% prodotto dalla Serie A – conclude ai nostri microfoni l’esperta di Giochi di Slots – seguono la Serie B, con il 12%, la Serie C, con il 5%, mentre il comparto delle scommesse è al 16%”. La crescita del gettito ha generato risorse importanti per l’intero sistema sportivo, con incrementi costanti: +60 milioni nel 2019, +95 nel 2020, +50 nel 2023 e +154 nel 2024. Il betting, insomma, cresce: nel 2024 ha raggiunto una raccolta di 16,1 miliardi di euro, con un gettito erariale record di 401,6 milioni. Per intenderci, il tennis, secondo sport più scommesso, si ferma a 4 miliardi di raccolta. Ed è per questo che si deve continuare a lavorare sulla lotta contro il gioco illegale e il match fixing. Proprio per questo la FIGC, insieme a Sportradar e agli organismi investigativi nazionali e internazionali, ha promosso programmi formativi per giovani calciatori e dirigenti. Per rendere la filiera del calcio più pulita e trasparente, proprio a iniziare da chi la pratica, per finire a chi la guarda, a chi la tifa e a chi ci si appassiona.