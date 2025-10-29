“Ha una fame che non ci vede” ma anche “fatica a dialogare”. Pagellisti divisi su Lang

Pagellisti divisi su Noa Lang. L’esterno d’attacco arrivato in estate dal Psv per 25 milioni di euro ha ieri avuto modo di giocare la sua prima partita da titolare con la maglia del Napoli. Un momento particolarmente atteso dai tifosi azzurri, in quanto l’olandese è stato uno dei botti di mercato più chiacchierati ed acclamati. Il risultato è una prestazione tutto sommato buona, in cui non sempre è riuscito ad incidere, ma ha rappresentato una fonte di luce per gli azzurri in un primo tempo tutt’altro che semplice. La sua gara ha però diviso le varie testate, tra chi ci ha visto un buon impatto, chi uno insufficiente. Si passa dal 6,5 de Il Corriere dello Sport: “Ha una fame che non ci vede” al 5,5 di Tuttosport: “Fatica a dialogare con i compagni”. Di seguito, i voti con i relativi commenti.

Corriere dello Sport 6,5 – Ha una fame che non ci vede, voglia di calcio che esprime in ottimi spunti offensivi e in un grande sacrificio senza palla e in pressione. Finché resta in campo è il migliore del Napoli, ma è costretto a uscire dopo un colpo alla gamba destra. Che jella.

Gazzetta dello Sport 6 – Titolare come sperava, ha iniziativa anche se non sempre è intraprendente. Prende una ginocchiata, resiste, poi esce.

Il Mattino 6 – La trasformazione da “esterno” a “esterno di Conte” è quasi avvenuta del tutto. Lo si capisce quando, puntualmente, lo si vede più arretrato del compagno Elmas e in attesa a sacrificarsi indietro. Le uniche azioni vere partono dal suo destro, ma non basta. C’era curiosità per la prima da titolare, non lascia il segno e esce stremato e infortunato.

Tuttosport 5,5 – Senza spunto nell’uno contro uno, fatica a dialogare con i compagni. Esce per infortunio.