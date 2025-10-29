Gds – ” Rigore al Lecce giusto, Juan Jesus aveva il braccio largo “

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, nelle pagelle di Lecce Napoli, ha giudicato la prestazione dell’arbitro Collu in maniera positiva: voto 6 per il direttore di gara. Ecco un estratto dell’articolo, dove viene compiuta un’analisi in merito agli episodi chiave della gara:
“L’episodio principale della partita al 50′. Sul colpo di testa di Gaspar, Juan Jesus tocca la palla con il braccio largo, fuori dalla figura. Dopo essere stato chiamato al Var (revisione lunga per trovare l’immagine più chiara), Collu giustamente concede il rigore al Lecce, che poi Camarda sbaglierà. In precedenza, dopo sette minuti, brutto intervento di Pierotti sulla caviglia di Olivera: manca un giallo evidente al giocatore del Lecce”.