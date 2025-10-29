Gds – ” I tre punti al Via del Mare passano da Milinkovic e Anguissa “

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha compiuto un’analisi in merito alla vittoria del Napoli contro il Lecce, che ha visto come protagonisti Milinkovic-Savic e Anguissa. Ecco un estratto dell’articolo:

“Le vittorie sono come i soldi: non puzzano. Anche se sono sporche o magari non del tutto meritate come quella di Lecce che permette al Napoli di mantenere inalterato il capitale del primo posto e di passare una notte da solo in testa alla classifica. I tre punti del Via del Mare cambiano padrone tra l’undicesimo e il ventiquattresimo della ripresa, l’intervallo di tempo che va dal rigore parato da Milinkovic-Savic a Camarda e la capocciona di Frank Zambo Anguissa, sempre più leader. Poi non chiediamoci perché certe squadre sono là davanti e altre, dalla rosa comunque all’altezza, arrancano in cerca di colpevoli: sono giocatori come il camerunese a definire le stagioni”.