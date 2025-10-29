Gds – ” Adesso diventa una priorità il rinnovo di Anguissa, va blindato “

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha compiuto un’analisi in merito all’apporto di Frank Zambo Anguissa al Napoli. Un giocatore che sta diventando sempre di più decisivo nello scacchiere tattico di Conte. Ecco un estratto dell’articolo:

“Almeno fino a dicembre, quando sarà la Coppa d’Africa a metterci lo zampino. Conte perderà Anguissa per almeno un mese e dovrà inventarsi qualche magia per andare oltre questa assenza. Ora, però, giusto godersi il momento. E questo Anguissa. Blindarlo, adesso, diventa una priorità per il futuro”.