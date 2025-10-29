Dall’Inghilterra – 3 club si fiondano su McTominay: il punto

Secondo quanto riferisce il tabloid inglese TeamTalk, ci sarebbero ben tre squadre interessate ad acquistare Scott McTominay. Il giocatore ha già ribadito che a Napoli si trova benissimo e non sembra avere alcuna intenzione di andarsene. Vanno registrati però gli interessamenti di tre squadre, due di Premier League e una di Liga spagnola. Le tre squadre interessate sarebbero Tottenham, Newcastle e Barcellona. Il Tottenham ha mostrato apprezzamento, il Barcellona lo avrebbe inserito in una lista di tre obiettivi per rinforzare il centrocampo nella prossima stagione, mentre nel Newcastle lo apprezza particolarmente l’allenatore Eddie Howe.