Dal Belgio – De Bruyne, intervento perfettamente riuscito. Il fisioterapista: “Da domani parte la riabilitazione”

Kevin De Bruyne è appena stato operato per quanto riguarda la lesione di alto grado al bicipite femorale destro rimediata contro l’Inter. Secondo quanto riportato dal portale hln.be l’intervento è perfettamente riuscito. Inoltre, la testata riporta alcune dichiarazioni del fisioterapista Lieven Maesschalck, intercettato all’esterno dell’ospedale AZ Monica, lì dove il fuoriclasse belga è stato operato. Di seguito, le sue parole a riguardo. “Tutto è andato bene, anzi brillantemente. Riabilitazione? Si comincia da domani, eh. L’intenzione è ovviamente quella di essere di nuovo al top. Come affronteremo questo problema? Non lo sappiamo ancora. Domani discuteremo esattamente come sarà la riabilitazione. Ma l’operazione è andata secondo i piani”.

