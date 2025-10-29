Criscitiello contro Spalletti – ” Non puoi giurare amore eterno a una squadra ! “

Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, ha commentato l’ormai imminente approdo di Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni:

“Spalletti ha sbagliato a farsi il tatuaggio del Napoli. E’ un professionista ed è giusto che abbia scelto la Juve per ripartire, ma la scelta del tatuaggio del Napoli non è stata giusta. Non puoi giurare amore eterno a una squadra perché sai che non puoi mantenere certe promesse. E ora i tifosi della Juventus dovranno vederti con il tatuaggio del Napoli? Sono rivali, è come se un allenatore si presentasse all’Avellino con il simbolo della Salernitana. Non sarebbe gradito!”