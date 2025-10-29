Corbo a la Repubblica – ” Il Napoli vince nonostante tutti gli infortuni, onore agli azzurri e a Conte “

Antonio Corbo, giornalista, ha compiuto un’analisi in merito al momento del Napoli nel suo editoriale per la Repubblica, dove ci ha tenuto a sottolineare le difficoltà degli azzurri legate agli infortuni. Eccone un estratto:

“La partita concede una sofferta vittoria, ma è la settima e porta il Napoli sempre bersagliato da infortuni molto lontano, sempre più avanti verso il suo dichiarato obiettivo. Una vittoria di quelle che hanno creato ormai il personaggio Conte, certificando lo slogan di gioco brutto ma vincente. Ci si chiede: che cosa sarebbe oggi il Napoli se potesse contare su tutto l’organico? Varie le risposte, le più attendibili sono comunque favorevoli al Napoli. Avrebbe gli stessi punti, 21 con le sette vittorie sono in perfetta media scudetto. Onore al Napoli comunque perché con il suo pur pasticciato e oneroso mercato ha avuto la possibilità di ricambiare tanti giocatori. Le rose ampie danno spessore e titoli a chi vuol resistere al vertice. Rosa che Conte ha saputo finora gestire trasmettendo il suo furore e modificando di volta in volta gli assetti tattici. Con quei giocatori lasciati in panchina non poteva che finire così. Liberarli da un’insopportabile attesa e lanciarli in tempo per allungare la classifica. Dalla sua città Antonio Conte ha dato la migliore delle sue provocazioni all’Inter, il Napoli è curioso di registrare la replica. Oggi tutti comodamente in tv a vedere Inter-Fiorentina”.