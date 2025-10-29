Cds – ” Milinkovic decisivo, ha risposto con i fatti a chi ha criticato il suo acquisto “

L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha compiuto un’analisi in merito alla prestazione di Vanja Milinkovic-Savic ieri sera contro il Lecce, condita con il rigore parato a Camarda. Ecco un estratto dell’articolo:

“Il Napoli non è stato brillante, ma ha fatto quello che doveva fare. Non era facile trovare energie fisiche e mentali a tre giorni dal successo sull’Inter, ma alla fine la missione è riuscita nonostante il turnover. Anche grazie al miracolo di Milinkovic, il portiere che sta rispondendo con i fatti a chi ha criticato il suo acquisto. Oltre a parare bene, può vantarsi di essere anche un pararigori (l’anno scorso al Toro ne aveva respinti 4). Ma soprattutto è un elemento che si aggiunge nella costruzione del gioco, è bravissimo con i piedi e ha una grande facilità di calcio”.