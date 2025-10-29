Cds – ” Collu insufficiente, manca un giallo a Pierotti e sul rigore… “

L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha compiuto un’analisi in merito alla prestazione dell’arbitro di Lecce-Napoli, Giuseppe Collu. Diversi i punti discussi nell’articolo, dal mancato giallo a Pierotti per il brutto fallo su Olivera, e in merito al rigore concesso al Lecce per il fallo di mano di Juan Jesus. Eccone un estratto:

“Colpo di testa di Gaspar (non ci sono infrazioni), davanti a lui Juan Jesus ha il braccio sinistro fuori dalla figura e staccato dal corpo. Sarebbero bastati anche i primi due replay per certificare, con un confronto, sia il tocco sia la punibilità della posizione del braccio stesso, poi nel VAR Gariglio ha trovato anche l’immagine giusta. OFR e rigore”. Episodio discutibile anche a inizio gara: “Pierotti arriva su Oliveira con il piede in posizione pericolosa, tanto che va fra caviglia e scarpino, il piede di Oliveira si gira in maniera preoccupante. Manca sicuramente un cartellino giallo codificato. Fosse stato leggermente più alto, sarebbe stato da rosso”.