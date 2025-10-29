Calvarese: “Lecce-Napoli? Rigore giusto, ma il fallo su Olivera è da arancione”

Giampaolo Calvarese, ex arbitro, è intervenuto nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Si è parlato a proposito degli episodi arbitrali del match Lecce-Napoli. Di seguito, le sue parole a riguardo.

“Ci sono alcune immagini che non sono chiare sul rigore per fallo di mani di Juan Jesus, ma sulla review passa un’immagine dal retro della porta. Su questo filmato si vede che il difensore del Napoli prende la palla con la mano e cambia il giro: quindi è giusto assegnare calcio di rigore. Intervento su Oliveira ad inizio partita? Parliamo di un cartellino arancione, si vede il piede a martello con i tacchetti sulla caviglia che si piega in maniera innaturale. Questo è un errore dell’arbitro: è impossibile non estrarre nessun cartellino, se avesse estratto il rosso il var non sarebbe intervenuto. Collu a me non piace perché è troppo muscolare, preferisco gli arbitri che sono bravi nella comunicazione. Non condivido la designazione di questo arbitro per la sfida di ieri tra Lecce e Napoli, dopo una bufera come quella di sabato pomeriggio in cui sono stati convolti gli azzurri. In questo fine settimana tanti arbitri sono stati fermati, significa che c’è troppa confusione e non va bene qualcosa a livello tecnico e di direttive: parlano i fatti”.