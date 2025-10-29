Alvino sui social – ” Contro tutto e tutti! Rigore inesistente, ma il Napoli vince lottando “

Carlo Alvino, giornalista, ha espresso la sua opinione in merito alla vittoria del Napoli, maturata per 1-0 sul campo del Lecce. Ecco il suo messaggio pubblicato sul social X:

“Così si vince in Italia, alla Antonio Conte! Contro tutto e tutti. Ci avevano provato stasera a fermarci con un rigore contro inesistente. Il Napoli torna ad essere una squadra ad immagine e somiglianza del suo grande allenatore. Senza subire gol, non accadeva da agosto (grazie anche ad un monumentale Milinkovic Savic che para il rigore “regalato” ai salentini), con una sola rete del “solito” straripante Anguissa, lottando, battagliando, soffrendo. Insomma stasera è bastato essere sporchi, brutti e cattivi per tornare a vincere in trasferta. Si vince così! E ci piace. Se ne facesse una ragione chi storce il naso cui suggerisco di guardare la classifica. Continuiamo a divertirci.”