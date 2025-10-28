Ventola: “Se rigiocano altre 1000 volte, l’Inter non perde contro il Napoli”

Nicola Ventola, nel corso del podcast dell’amico Lele Adani, è intervenuto commentando il match di sabato e soffermandosi sull’episodio del rigore che ha sbloccato il match: “La partita se la rigiocano mille volte forse l’Inter non la perde perché non meritava di perdere. Il Napoli è vero che ha cambiato qualcosa e Conte è stato bravo, ma poteva anche perderla secondo me. Poi ci sono stati questi episodi mentre l’Inter stava meritando di recuperare la partita. Conte è un fenomeno anche in questo, ha fatto innervosire la gara e il Napoli l’ha portata in porto.

Ma l’Inter ha fatto una buona partita. Poi se vogliamo parlare della comunicazione del dopo gara Chivu è stato perfetto, adoro. Quel rigore non c’era, succede solo in Italia. Sta succedendo un gran casino e siamo ridicoli, lo dico da italiano. Poi però ne devi anche parlare. Conte a me non tanto è piaciuto nelle dichiarazioni. L’Inter rimane per me la squadra più forte del campionato”.